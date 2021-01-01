سمو الأمير يستقبل وزير الخارجية.. للاطلاع على نتائج جولته بدول مجلس التعاون

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قبل ظهر اليوم في قصر يمامة معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح – وزير الخارجية – حيث اطلع سموه رعاه الله على نتائج الجولة التي قام بها لعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حاملا رسائل خطية من سموه رعاه الله.وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن ارتياحه لنتائج الجولة متطلعا سموه رعاه الله بتفاؤل إلى اللقاء المبارك الذي سيجمعه بإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.