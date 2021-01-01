مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين





قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عصر اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وقد سلم مبعوث سموه حفظه الله الرسالة الخطية إلى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.