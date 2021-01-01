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مبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي

منذ 49 دقيقة
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التقى مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الجمعة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض على هامش زيارته الرسمية إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة.تم خلال اللقاء استعراض آخر الترتيبات التي تقوم بها (الأمانة العامة) للإعداد لأعمال القمة القادمة في دورتها ال41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والمزمع عقدها في مدينة العلا هذا الأسبوع.

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