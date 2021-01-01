وزير التربية: لن يكون هناك أي امتحانات ورقية للفصل الدراسي الأول

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف أنه لن يكون هناك أية امتحانات ورقية للطلبة والطالبات، للفصل التعليمي الأول من العام الدراسي 2020 – 2021.وأكد المضف في تصريح صحافي أن هذا القرار اتخذ بعد سلسة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين واستشارة مختصين تربويين، والعودة إلى رأي السلطات الصحية، معلنا عن تشكيل لجنة عليا بين وزارتي التربية والصحة لدراسة وبحث مدى إمكانية عودة أبنائنا الطلبة للمدارس خلال المرحلة المقبلة.وبخصوص اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، قال الوزير المضف إن الوزارة ستقوم بدراسة الوضع حول هذا الموضوع واتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، عقب اتضاح الرؤية بشكل أوسع واستقرار الأمور الصحية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة عن طريق اللجنة العليا المشكلة المشار إليها.وختم المضف بالتأكيد على حرص وزارة التربية على سلامة وصحة ومستقبل المتعلمين، ولن تتخذ أي قرارات إلا بعد إجراء البحث والدراسة من قبل المختصين واستطلاع رأي الميدان التعليمي، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.