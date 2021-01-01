وزير الداخلية: الارتقاء بخدمات الوزارة «الاونلاين» وتسهيلها على المواطنين والمقيمين

أشاد وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح بالدور الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال ازمة كورونا ، وما قدمه من تسهيلات للمواطنين والمقيمين عبر الخدمات الاونلاين والتي جاءت متوافقة مع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد خلال الازمة.واكد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد من أهم القطاعات التي شهدت تطورا مستمرا لمواكبة آخر المستجدات والنظم الإلكترونية ، مطالبا بمواصلة العمل والعطاء من أجل أن تكون هناك نقلة نوعية في خدمات الاونلاين التي تقدم للمواطنين والمقيمين.جاء ذلك خلال زيارة معاليه التي قام بها الخميس الى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي تعد استكمالا للزيارات التي يقوم بها معاليه بدءا من اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حيث رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون قطاع الخدمات المساندة اللواء خالد الديين ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد ( بمكتب وزير الداخلية اللواء ركن سويلم الرشيدي ، والوكيل المساعد للشؤون المالية السيد فواز المشعان ، وعدد من القيادات الأمنية.وكان في استقبال معاليه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة العميد مصطفي الكندري ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات العميد مهندس طارق الدوسري ومدير عام الإدارة العامة لهندسة الاتصالات بالانابة العميد عمر العتيبي.وفي بداية الزيارة، نقل وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا في البلاد إلى إخوانه وزملائه منتسبي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ثم استمع معاليه إلى شرح مرئي عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، حيث قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإنابة – مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية العميد مصطفى الكندري بشرح عن الأنظمة الأمنية وربط الكاميرات مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ، كما ألقي الضوء على المشاريع التي تم إنجازها ، وكذلك المشاريع التي سيتم إنجازها في المستقبل من أجل مواصلة الارتقاء والتطوير المستمر داخل القطاع ما يحقق الأهداف المنشودة.