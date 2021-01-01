وزير الداخلية: مواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين وصد أي محاولة للمساس بالأمن

قام وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح يوم امس الخميس بجولة امنية في عدد من محافظات البلاد وذلك للاطلاع على استعدادت وجهوزية رجال الامن في ليلة رأس السنة الميلادية ، يرافقه الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء فراج الزعبي وعدداً من القيادات الأمنية ، شملت النقطة الأمنية بمجمع مروج بمحافظة مبارك الكبير وعمليات الأمن العام بالزهراء ومحافظتي الجهراء و الفروانية .واستهل وزير الداخلية جولته بالنقطة الأمنية بمجمع مروج وكان في استقباله مدير أمن مديرية محافظة مبارك الكبير العميد خالد الكندري والقيادات الأمنية بالوزارة وقدم لمعاليه شرحاً عن الانتشار الامني في المجمع وعمل دوريات الأمن العام وآلية انتشارها وكيفية تلقي البلاغات وآلية التعامل معها والتنسيق مع القطاعات الاخرى .ومن جانبه شكر معالي وزير الداخلية رجال الامن بالنقطة الامنية بمجمع مروج على جهودهم الكبيرة وعطائهم المتواصل وتواجدهم على اهبة الاستعداد للتصدي لاي خروج على القانون او اي مظاهر سلبية وطالبهم بضرورة اليقظة والجاهزية وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والحس الأمني اليقظ الكفيل بإحساس المواطن والمقيم بفاعلية الحضور الأمني وقربه منه. وواصل جولته بزيارة عمليات الأمن العام بالزهراء واطلع على جميع البلاغات الواردة من كافة انحاء البلاد وكيفية التعامل معها وقدم الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء فراج الزعبي شرحا عن ادارة العمليات والية العمل فيها وكيفية تلقي البلاغات وكيفة التعامل معها مرورا بالاتصال مع الجهات الأمنية المعنية، وحتى مراحل المتابعة، وكيفية التعامل مع مواطن الخلل والمعوقات وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها .وأثنى على جهود العاملين بالعمليات وتفانيهم في أداء عملهم معربا عن امله في تقديم المزيد من الخدمات المتطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء .ثم زار نقطة تفتيش بمحافظة الجهراء وكان في استقباله مدير امن مديرية محافظة الجهراء اللواء سالم الاحيمر واستمع منه الى شرح عن آلية عمل نقطة التفتيش .واختتم وزير الداخلية جولته بتفقد نقطة تفتيش بمحافظة الفروانية “منطقة عبد الله المبارك” وكان في استقباله مدير امن مديرية محافظة الفروانية العميد عبد الله سفاح ، و أعرب عن تقديره لجهود رجال الأمن في جميع المواقع ، مشيداً بجهودهم وعطائهم المتواصل في حفظ الأمن في كافة ربوع البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة والعمل على مواجهة الخارجين عن القانون وردع المخالفين وصد أي محاولات للمساس بأمن وأمان المواطنين والمقيمين ما يؤكد على جاهزية رجال الأمن ويقظتهم الدائمة.