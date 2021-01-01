وفاة غامضة تخطف “زيزو” من “سونسن” بحديقة حيوان الجيزة

بعد أيام قليلة من وصوله إلى حديقة حيوان الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من دولة جنوب إفريقيا، توفى ذكر الزراف الذي يُدعى “زيزو”، نتيجة تعرضه لأزمة صحية غير معروفة حتى الآن، مما تسبب في صدمة كبيرة للمصريين وأيضاً المسئولين والعاملين بوزارة الزراعة المصرية والحديقة.

وعلى الفور شكلت وزارة الزراعة المصرية، حسب ما ذكر الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، لجنة من أطباء مختصين من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومعهد بحوث صحة الحيوان والحديقة، لبحث أسباب الوفاة بعد فحص العينات في معامل الوزارة.

وأوضح عبد الحكيم أن اللجنة المشكلة من الأطباء انتهت من تشريح جثمان ذكر الزراف في فترة استغرقت عدة ساعات، مؤكدا إرسال عينات من الزراف المتوفي إلى معامل معهد بحوث صحة الحيوان في مصر لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشار المسؤول المصري إلى أنه تم استدعاء الشركة المسئولة عن نقل الزرافات الثلاث من دولة جنوب إفريقيا إلى مصر، موضحاً أنه من المنتظر ظهور نتائج التحقيقات قبل منح دولة جنوب إفريقيا الحيوانات البديلة من حديقة الحيوان في الجيزة مقابل الزرافات، والمتمثلة في “سيد قشة وبجع وسلاحف سودانية”.

وفي 22 ديسمبر الماضي، استقبلت مصر 3 زرافات من دولة جنوب إفريقيا تُقدر قيمتها بمليوني جنيه، إلا أنه لم يتم دفع مقابل لهم وتم عقد الصفقة بنظام التبادل على أن ترسل مصر مقابلها فرس نهر وعشر سلاحف سودانية وطيور بجع.

أسباب الوفاة

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان في الجيزة، إنه تم وضع الزرافات الثلاث في الحجر البيطري مع وصولهم للحديقة تحسبا لظهور أي أعراض لأمراض أو أوبئة عليهم، مضيفة أن الحالة الصحية لذكر الزراف تدهورت من دون معرفة السبب.

وأضاف في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الزرافة ما زالت في فترة الحجر البيطري، وأن العمل جار للتعرف على أسباب الوفاة من خلال فحص العينات في معامل مختصة تابعة لوزارة الزراعة المصرية.

وذكرت مصادر مصرية أن النتائج المبدئية لعمليات الفحص والتشريح تشير إلى أن سبب الوفاة يعود إلى التغير في مناخ بين دولة جنوب إفريقيا ومصر وعدم تحمل ذكر الزراف للتقلبات الجوية في مصر.

وأشارت المصادر لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن إدارة الحديقة كانت تنفذ برنامجا لتأهيل الزرافة “سونسن” الموجودة بالحديقة منذ سنوات للزواج من ذكر الزراف المتوفي، موضحة أن عدد الزرافات الموجودة الآن هي 3 زرافات جميعهن إناث.

وحول مصير جثمان ذكر الزراف، أوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة تبحث عملية تحنيط جثمان ذكر الزراف، مشيرة إلى أن الزرافة التي توفت في السابق لم يتم تحنيط جثمانها.

وعلى الفور شكلت وزارة الزراعة المصرية، حسب ما ذكر الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، لجنة من أطباء مختصين من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومعهد بحوث صحة الحيوان والحديقة، لبحث أسباب الوفاة بعد فحص العينات في معامل الوزارة.

وأوضح عبد الحكيم أن اللجنة المشكلة من الأطباء انتهت من تشريح جثمان ذكر الزراف في فترة استغرقت عدة ساعات، مؤكدا إرسال عينات من الزراف المتوفي إلى معامل معهد بحوث صحة الحيوان في مصر لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشار المسؤول المصري إلى أنه تم استدعاء الشركة المسئولة عن نقل الزرافات الثلاث من دولة جنوب إفريقيا إلى مصر، موضحاً أنه من المنتظر ظهور نتائج التحقيقات قبل منح دولة جنوب إفريقيا الحيوانات البديلة من حديقة الحيوان في الجيزة مقابل الزرافات، والمتمثلة في “سيد قشة وبجع وسلاحف سودانية”.

وفي 22 ديسمبر الماضي، استقبلت مصر 3 زرافات من دولة جنوب إفريقيا تُقدر قيمتها بمليوني جنيه، إلا أنه لم يتم دفع مقابل لهم وتم عقد الصفقة بنظام التبادل على أن ترسل مصر مقابلها فرس نهر وعشر سلاحف سودانية وطيور بجع.

أسباب الوفاة

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان في الجيزة، إنه تم وضع الزرافات الثلاث في الحجر البيطري مع وصولهم للحديقة تحسبا لظهور أي أعراض لأمراض أو أوبئة عليهم، مضيفة أن الحالة الصحية لذكر الزراف تدهورت من دون معرفة السبب.

وأضاف في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الزرافة ما زالت في فترة الحجر البيطري، وأن العمل جار للتعرف على أسباب الوفاة من خلال فحص العينات في معامل مختصة تابعة لوزارة الزراعة المصرية.

وذكرت مصادر مصرية أن النتائج المبدئية لعمليات الفحص والتشريح تشير إلى أن سبب الوفاة يعود إلى التغير في مناخ بين دولة جنوب إفريقيا ومصر وعدم تحمل ذكر الزراف للتقلبات الجوية في مصر.

وأشارت المصادر لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن إدارة الحديقة كانت تنفذ برنامجا لتأهيل الزرافة “سونسن” الموجودة بالحديقة منذ سنوات للزواج من ذكر الزراف المتوفي، موضحة أن عدد الزرافات الموجودة الآن هي 3 زرافات جميعهن إناث.

وحول مصير جثمان ذكر الزراف، أوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة تبحث عملية تحنيط جثمان ذكر الزراف، مشيرة إلى أن الزرافة التي توفت في السابق لم يتم تحنيط جثمانها.