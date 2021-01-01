372 ألف مولود في أول أيام 2021.. ونصيب كبير لدولة عربية

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن عدد الأطفال الذين سيرون النور يوم رأس السنة الميلادية 2021 يقدر عددهم بنحو 372 ألف مولود في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة، على موقعها الرسمي، أنه مع بدء العام الجديد 2021 تحتفل اليونيسف “مرة أخرى بالأرواح الجديدة التي ستأتي إلى العالم”.

وتابعت: “في يوم 1 يناير، سترحب فيجي الواقعة في المحيط الهادئ بأول طفل يولد في عام 2021. فيما سترحب الولايات المتحدة بآخر طفل”.

وعالميا، من المقدّر أن يولد أكثر من نصف هؤلاء المواليد الجدد في 10 بلدان هي: الهند (59,995)، الصين (35,615)، نيجيريا (21,439)، باكستان (14,161)، إندونيسيا (12,336)، إثيوبيا (12,006)، الولايات المتحدة (10,312)، مصر (9,455)، بنغلاديش (9,236)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (8,640).

وبالمجمل، سيولد نحو 140 مليون طفل في عام 2021. ويتوقع أن يكون متوسط أعمارهم 84 سنة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: “يدخل الأطفال المولودون اليوم عالماً مختلفاً جداً عما كان عليه الحال قبل عام، ويتيح العام الجديد فرصة لوضع رؤية جديدة للعالم. سيرث الأطفال الذين ولدوا اليوم العالم الذين نبدأ ببنائه لهم — اليوم. دعونا نجعل عام 2021 العام الذي نبدأ فيه في بناء عالم أكثر عدلاً وأماناً وصحة للأطفال”.

وأوضحت المنظمة، على موقعها الرسمي، أنه مع بدء العام الجديد 2021 تحتفل اليونيسف “مرة أخرى بالأرواح الجديدة التي ستأتي إلى العالم”.

وتابعت: “في يوم 1 يناير، سترحب فيجي الواقعة في المحيط الهادئ بأول طفل يولد في عام 2021. فيما سترحب الولايات المتحدة بآخر طفل”.

وعالميا، من المقدّر أن يولد أكثر من نصف هؤلاء المواليد الجدد في 10 بلدان هي: الهند (59,995)، الصين (35,615)، نيجيريا (21,439)، باكستان (14,161)، إندونيسيا (12,336)، إثيوبيا (12,006)، الولايات المتحدة (10,312)، مصر (9,455)، بنغلاديش (9,236)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (8,640).

وبالمجمل، سيولد نحو 140 مليون طفل في عام 2021. ويتوقع أن يكون متوسط أعمارهم 84 سنة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: “يدخل الأطفال المولودون اليوم عالماً مختلفاً جداً عما كان عليه الحال قبل عام، ويتيح العام الجديد فرصة لوضع رؤية جديدة للعالم. سيرث الأطفال الذين ولدوا اليوم العالم الذين نبدأ ببنائه لهم — اليوم. دعونا نجعل عام 2021 العام الذي نبدأ فيه في بناء عالم أكثر عدلاً وأماناً وصحة للأطفال”.