«الداخلية»: افتتاح محدود للمنافذ البرية بين الكويت والسعودية اليوم

تم اليوم السبت، افتتاح محدود للمنافذ البرية الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بمنفذ النويصيب والسالمي ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون أمن المنافذ اللواء منصور محمود العوضي ويرافقه مدير عام أمن المنافذ البرية العميد أيـاد الحداد.وقام اللواء العوضي بجولة على المنفذ للاطلاع على آليات العمل واستقبال المسافرين من الإخوة المواطنين الذين كانوا متواجدين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك للإخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع المواطنين الكويتيين.وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بعد إغلاق المنافذ مؤخرا تخوفا من تداعيات تطور سلالة فيروس كورونا الجديدة، وتخفيفا على المواطنين من أجل الالتحاق بعوائلهم، مع التأكيد على جميع المسافرين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحتياطات الصحية اللازمة التي فرضتها وزارة الصحة، والامتثال للقوانين الخاصة بتنقل الأشخاص.