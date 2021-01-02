“الداخلية”: جاري ضبط الجناة في قضية الدهس بمحافظة مبارك الكبير

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يوم الأربعاء الموافق 2020/12/30 يفيد بدهس شخص في محافظة مبارك الكبير.وأوضحت الإدارة انه على الفور انتقل رجال الأمن الى محل الواقعة وتم نقله بالاسعاف الى المستشفى إلا انه فارق الحياة اليوم ، حيث افاد المبلغ عن مواصفات مركبة الجاني واتضح انه من منتسبي وزارة الداخلية برتبة عريف.واشارت الإدارة ان الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بتكثيف عمليات البحث والتحري للتوصل الى الجناة ومعرفة ملابسات الواقعة باسرع وقت ممكن لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.