محليات

“الداخلية”: ضبط المشتبه به في حرق مسجد على طريق السالمي

منذ 36 دقيقة
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمكن رجال الأمن من ضبط المشتبه به في حرق مسجد على طريق السالمي.وتوضح الإدارة ان بلاغ ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود حريق مسجد على طريق السالمي مدخل فروسية الجهراء وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوة الإطفاء العام الى موقع البلاغ حيث تم اخماد الحريق ولا توجد اصابات وتم ضبط المشتبه به وبعد الإستعلام عنه تبين انه من ارباب السوابق.واشارت الإدارة انه تم تسجيل قضية بالواقعة حريق عمد تحت رقم (2021/1) جنايات الواحة، وتم تحويل المشتبه به الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات الازمه.

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