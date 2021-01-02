الرئيس المصري: ندعم الجهود الكويتية «الصادقة» لتحقيق المصالحة العربية





أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية “الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة” على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة العربية المنشودة.جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في بيان عقب تلقي الرئيس السيسي رسالة خطية من أخيه سمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بشأن المساعي والجهود الكويتية لتحقيق المصالحة العربية.ونقل الرسالة مبعوث حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلاله استقبال الرئيس السيسي له وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير دولة الكويت بالقاهرة محمد الذويخ.ونوه الرئيس السيسي في هذا السياق “بداية بالمساعي المخلصة للمغفور له سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي واصلها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكذلك بالدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالانابة عن (المجموعة الرباعية)”.ولفت المتحدث الى ان رسالة سمو أمير البلاد الى الرئيس المصري تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية “لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل الى المصالحة المنشودة”.ونوه بأن سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح اكد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها مع الاشادة بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية.كما اكد سمو امير البلاد الشيخ نواف احمد الجابر الصباح الاعتزاز بمساعي مصر الدؤوبة “في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الاقليمي” وفقا لما ذكره المتحدث الرئاسي.وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مؤكدا “خصوصية” العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات.كما أكد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين “لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية”.وشدد الرئيس السيسي على “ثوابت” السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي “كنهج استراتيجي راسخ” وذلك “في اطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي”.واشار المتحدث الى “التوافق” في ختام اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والكويت في هذا السياق خلال الفترة المقبلة “سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي”.