الفريق المكراد شكر جهود رجال الإطفاء البحري للبحث عن جثة الطفل المفقود في البحر

قام رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم السبت بتوجيه الشكر والعرفان إلى منتسبي إدارة الإطفاء والانقاذ البحري بعد انتشال جثة تعود للطفل المفقود في البحر من يوم السبت الماضي.ونقل الفريق المكراد إلى منتسبي إدارة الإطفاء والانقاذ البحري تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح لما بذلوه من جهود مكثفة في عمليات البحث عن الغريق المفقود استمرت لمدة أسبوعاً كاملاً بمشاركة سلاح الطيران وسلاح البحرية التابع لوزارة الدفاع وخفر السواحل والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية واتحاد الصيادين وفريق النادي العلمي للطيران الشراعي وبعض المتطوعين من مرتادي البحر والمواطنين واهتمام وسائل الإعلام.وتوجه الفريق خالد المكراد بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منتسبي قوة الإطفاء العام بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الغريقين رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، سائلاً العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان.تلقت قوة الاطفاء العام بلاغاً بوجود جثة تطفو على سطح البحر مقابل أبراج الكويت، وعلى إثره توجهت زوارق الإطفاء والانقاذ البحري القائمة بالبحث والتي كانت متواجدة بالقرب من موقع البلاغ وانتشلتها.هذا وناشدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام مرتادي البحر بضرورة التقيد في اشتراطات السلامة التالية عند الابحار:- الاطلاع على نشرة الأحوال الجوية وحالة البحر.- التأكد من سلامة الزورق والمحركات والأجهزة الملاحية.- توفر وسيلة اتصال لتمكن من على متن الزورق من التواصل مع جهات الطوارئ.- التأكد من وجود معدات وأدوات السلامة البحرية.- التزود بالوقود الكافي للذهاب والعودة.- إبلاغ العمليات، مع تحديد الوجهة ووقت الذهاب والعودة وبيانات الركاب.- معرفة الخط الملاحي وأماكن المياه الضحلة.- ارتداء سترة النجاة طوال فترة الإبحار لجميع أفراد الطاقم.- التزود بكميات كافية من الطعام والمياه.