الملكي يسترد صدارة الدوري بفوز أمام سيلتا

فاز ريال مدريد 2-صفر على ضيفه سيلتا فيجو المتألق في الفترة الأخيرة بفضل هدف وتمريرة حاسمة لكل من لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو ليتقدم على غريمه أتليتيكو مدريد في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الانتصار رفع حامل اللقب رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو الذي تتبقى له ثلاث مباريات وسيزور ألافيس الأحد.

وأراد ريال التعافي من التعادل المفاجئ 1-1 مع إيبار المتعثر في آخر مباراة وكانت انطلاقته مثالية حين ارتقى فاسكيز وسط اثنين من مدافعي سيلتا ليستقبل برأسه تمريرة أسينسيو العرضية ويحولها إلى الشباك.

ورد فاسكيز الهدية في وقت مبكر بالشوط الثاني ليساعد مواطنه الإسباني في التسجيل بعد خطف كرة في نصف ملعب سيلتا ليضمن فريق المدرب زين الدين زيدان الانتصار وينهي سلسلة سيلتا الخالية من الهزيمة في ست مباريات تحت قيادة مدربه الجديد إدواردو كوديت.

وبهذا الانتصار رفع حامل اللقب رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو الذي تتبقى له ثلاث مباريات وسيزور ألافيس الأحد.

وأراد ريال التعافي من التعادل المفاجئ 1-1 مع إيبار المتعثر في آخر مباراة وكانت انطلاقته مثالية حين ارتقى فاسكيز وسط اثنين من مدافعي سيلتا ليستقبل برأسه تمريرة أسينسيو العرضية ويحولها إلى الشباك.

ورد فاسكيز الهدية في وقت مبكر بالشوط الثاني ليساعد مواطنه الإسباني في التسجيل بعد خطف كرة في نصف ملعب سيلتا ليضمن فريق المدرب زين الدين زيدان الانتصار وينهي سلسلة سيلتا الخالية من الهزيمة في ست مباريات تحت قيادة مدربه الجديد إدواردو كوديت.