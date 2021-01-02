رياضة

رسميا.. سان جرمان يعين مدرب الـ”صفر بطولات”

منذ ساعة واحدة
3 أقل من دقيقة

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي تعيين مدربه الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، خليفة للألماني توماس توخيل الذي تمت إقالته قبل أسابيع.

وفاجأ بطل فرنسا متابعين كرة القدم بإقالته للمدرب الألماني قبل أسابيع، خاصة بعد قيادته الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وجاء تعيين بوتشيتينو بعد فترة من التكهنات التي أحاطت منصب المدرب الجديد.

وسبق لبوتشيتينو أن درب توتنهام الإنجليزي 5 مواسم، وطور من الفريق كثيرا ونافس على لقب الدوري، كما قاد النادي اللندني لنهائي دوري ابطال أوروبا عام 2019.

ولكن بالرغم من تطويره الكبير لتوتنهام، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي بطولة، وهي النقطة السوداء التي لاحقته طوال فترة تدريبه وحتى رحيله.

ويطمح بوتشيتينو بتحقيق أول بطولة في مسيرته التدريبية، مع فريقه الفرنسي الجديد، الذي مثله كلاعب في التسعينات.

 

وفاجأ بطل فرنسا متابعين كرة القدم بإقالته للمدرب الألماني قبل أسابيع، خاصة بعد قيادته الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وجاء تعيين بوتشيتينو بعد فترة من التكهنات التي أحاطت منصب المدرب الجديد.

وسبق لبوتشيتينو أن درب توتنهام الإنجليزي 5 مواسم، وطور من الفريق كثيرا ونافس على لقب الدوري، كما قاد النادي اللندني لنهائي دوري ابطال أوروبا عام 2019.

ولكن بالرغم من تطويره الكبير لتوتنهام، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي بطولة، وهي النقطة السوداء التي لاحقته طوال فترة تدريبه وحتى رحيله.

ويطمح بوتشيتينو بتحقيق أول بطولة في مسيرته التدريبية، مع فريقه الفرنسي الجديد، الذي مثله كلاعب في التسعينات.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

بعد صلاح والنني.. إصابة جديدة بـ”رحلة” المنتخب المصري

نوفمبر 17, 2020

ريال مدريد يحرج برشلونة في عقر داره ويتصدر “الليغا”

أكتوبر 24, 2020

هاميلتون يحطم الرقم القياسي لـ”الأسطورة”

أكتوبر 25, 2020

سيتي يقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا

نوفمبر 4, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى