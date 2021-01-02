رسميا.. سان جرمان يعين مدرب الـ”صفر بطولات”

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي تعيين مدربه الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، خليفة للألماني توماس توخيل الذي تمت إقالته قبل أسابيع.

وفاجأ بطل فرنسا متابعين كرة القدم بإقالته للمدرب الألماني قبل أسابيع، خاصة بعد قيادته الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وجاء تعيين بوتشيتينو بعد فترة من التكهنات التي أحاطت منصب المدرب الجديد.

وسبق لبوتشيتينو أن درب توتنهام الإنجليزي 5 مواسم، وطور من الفريق كثيرا ونافس على لقب الدوري، كما قاد النادي اللندني لنهائي دوري ابطال أوروبا عام 2019.

ولكن بالرغم من تطويره الكبير لتوتنهام، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي بطولة، وهي النقطة السوداء التي لاحقته طوال فترة تدريبه وحتى رحيله.

ويطمح بوتشيتينو بتحقيق أول بطولة في مسيرته التدريبية، مع فريقه الفرنسي الجديد، الذي مثله كلاعب في التسعينات.

وفاجأ بطل فرنسا متابعين كرة القدم بإقالته للمدرب الألماني قبل أسابيع، خاصة بعد قيادته الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وجاء تعيين بوتشيتينو بعد فترة من التكهنات التي أحاطت منصب المدرب الجديد.

وسبق لبوتشيتينو أن درب توتنهام الإنجليزي 5 مواسم، وطور من الفريق كثيرا ونافس على لقب الدوري، كما قاد النادي اللندني لنهائي دوري ابطال أوروبا عام 2019.

ولكن بالرغم من تطويره الكبير لتوتنهام، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي بطولة، وهي النقطة السوداء التي لاحقته طوال فترة تدريبه وحتى رحيله.

ويطمح بوتشيتينو بتحقيق أول بطولة في مسيرته التدريبية، مع فريقه الفرنسي الجديد، الذي مثله كلاعب في التسعينات.