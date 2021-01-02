سفير الكويت بالسعودية: أهمية بالغة لدورة المجلس الأعلى الخليجي بظل التطورات السياسية





أكد سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد الصباح اليوم السبت الاهمية البالغة للدورة ال(41) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية.وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح صحفي ان القمة التي تستضيفها المملكة تأتي وسط اجواء اخوية وايجابية بين قادة دول مجلس التعاون ما يعكس روح المسؤولية والايمان الصادق بأهمية تعزيز التضامن الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة واحلال السلام والاستقرار لصالح دول وشعوب مجلس التعاون.واشار الى ان “منطقة الخليج العربي تواجه قضايا وتحديات اقتصادية وتنموية وسياسية كبيرة” لافتا الى “ان قادة دول مجلس التعاون سيناقشون جميع هذه القضايا والتحديات برؤية واحدة تنطلق من ايمانهم بالمصير المشترك وحرصهم على حفظ مصالح دول المنطقة و شعوبها”.وقال ان هذه القمة تأتي بعد فقدنا لأحد أعمدة المنظومة الخليجية الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كان يسعى دائما للتضامن والوحدة الخليجية ولكل ما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واكد الثقة في أن أعمال هذه القمة ستتكلل بالنجاح بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود”.