مباراة ودية مرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الإسرائيلي

اتفق رئيسا الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الإسرائيلي على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين، خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية عقده رئيسا الاتحادين فوزي لقجع وأورن حسون، الجمعة.

ووصفت الصفحة الرسمية للاتحاد الإسرائيلي للعبة على فيسبوك، المحادثة بـ”التاريخية”، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تكوين فرق عمل مشتركة.

وافتتح رئيس الاتحاد المغربي حديثه بالقول: “كنا ننتظر هذه المحادثة منذ سنوات عديدة، وها هي تتحقق اليوم بفضل التحرك الشجاع لملك المغرب محمد السادس. لدينا الفرصة لتقوية العلاقة بين الأمم من خلال كرة القدم”.

وأضاف: “أود أن أدعوكم إلى المغرب حتى نتمكن من التفكير معا في السبل التي يمكننا من خلالها بناء تعاون بيننا وبالطبع تنسيق المباريات بين فرقنا”.

من جهته، ذكر حسون: “أريد أن أشكرك صديقي على المبادرة المباركة. نحن متحمسون وبالطبع نرى أهمية كبيرة في تعزيز الروابط والتعاون بين الاتحادات. هناك مئات الآلاف من المواطنين من أصول مغربية. لدينا الكثير لنتعلمه منكم وأعدكم بأن لدينا أيضا ما نساهم به”.

وتابع: “إن مباراة بين المنتخبين الإسرائيلي والمغربي لها أهمية كبيرة وليس لدي أدنى شك في أن ما يبدأ على العشب سيزدهر في كل مكان آخر. هذه بداية صداقة رائعة بالنسبة لنا”.

ولم يكشف الطرفان بعد تفاصيل المقابلة الودية المنتظرة، من قبيل الموعد والمكان.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، جرى توقيع إعلان ثلاثي مشترط بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

واتفق المغرب مع إسرائيل على إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتشجيع التعاون بينهما في عدد من المجالات الحيوية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية عقده رئيسا الاتحادين فوزي لقجع وأورن حسون، الجمعة.

ووصفت الصفحة الرسمية للاتحاد الإسرائيلي للعبة على فيسبوك، المحادثة بـ”التاريخية”، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على تكوين فرق عمل مشتركة.

وافتتح رئيس الاتحاد المغربي حديثه بالقول: “كنا ننتظر هذه المحادثة منذ سنوات عديدة، وها هي تتحقق اليوم بفضل التحرك الشجاع لملك المغرب محمد السادس. لدينا الفرصة لتقوية العلاقة بين الأمم من خلال كرة القدم”.

وأضاف: “أود أن أدعوكم إلى المغرب حتى نتمكن من التفكير معا في السبل التي يمكننا من خلالها بناء تعاون بيننا وبالطبع تنسيق المباريات بين فرقنا”.

من جهته، ذكر حسون: “أريد أن أشكرك صديقي على المبادرة المباركة. نحن متحمسون وبالطبع نرى أهمية كبيرة في تعزيز الروابط والتعاون بين الاتحادات. هناك مئات الآلاف من المواطنين من أصول مغربية. لدينا الكثير لنتعلمه منكم وأعدكم بأن لدينا أيضا ما نساهم به”.

وتابع: “إن مباراة بين المنتخبين الإسرائيلي والمغربي لها أهمية كبيرة وليس لدي أدنى شك في أن ما يبدأ على العشب سيزدهر في كل مكان آخر. هذه بداية صداقة رائعة بالنسبة لنا”.

ولم يكشف الطرفان بعد تفاصيل المقابلة الودية المنتظرة، من قبيل الموعد والمكان.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، جرى توقيع إعلان ثلاثي مشترط بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

واتفق المغرب مع إسرائيل على إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتشجيع التعاون بينهما في عدد من المجالات الحيوية.