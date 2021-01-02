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مبعوث سمو الأمير وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سموه إلى الرئيس المصري

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قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح اليوم السبت بتسليم رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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