وزيرا الدولة والصحة يتفقدان الإجراءات التنظيمية والصحية بمطار الكويت بعد استئناف حركة الطيران





تفقد كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت مبنى مطار الكويت الدولي للوقوف على الإجراءات التنظيمية والصحية بعد استئناف حركة الطيران في البلاد.وفي هذا الصدد قال الصالح في تصريح لـ () وتلفزيون دولة الكويت إن قرار مجلس الوزراء بفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية جاء بعد الاطلاع على التقارير الصحية بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد والمتحور.وأكد الصالح أن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حريص على تسهيل إجراءات عودة المواطنين من الخارج ووجه كافة البعثات الدبلوماسية الكويتية الى تسخير الإمكانات لخدمة المواطنين خلال فترة غلق المنافذ.ودعا المواطنين الى التسجيل عبر منصة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد مشددا على أن الحصول على اللقاح متوفر لجميع المواطنين مجانا وفق مراحل التطعيم للفئات المعلن عنها.من جهته قال الشيخ باسل الصباح في تصريح مماثل ل() إن وزارة الصحة قامت بكل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الركاب القادمين الى البلاد.وأكد أن الوزارة تتابع تطور انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا وسوف تتخذ الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس داخل البلاد داعيا المواطنين الى الحد من السفر واقتصاره على الحالات الضرورية.وأشاد الوزيران خلال جولتهما بالجهود التي يبذلها القائمون على مطار الكويت الدولي من منتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك والكوادر الطبية التابعة لوزارة الصحة في خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات الوصول والحرص على توفير أقصى درجات الأمان الصحي لهم ولأسرهم وتطبيق الاشتراطات الصحية بما يحافظ على أمان المجتمع أيضا.