وزير الداخلية: مساعدة المواطنين والمقيمين من أولويات المؤسسة الأمنية

استكمالا للجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم في جميع المحافظات للاطمئنان علي الحالة الأمنية وتفقد درجات الجاهزية والاستعداد لجميع عناصر رجال الأمن في البلاد وفرض هيبة القانون.قام وزير الداخلية الشيخ ثامر صباح السالم بجولة أمنية متفقدا فيها أحدى الواجهات البحرية، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد الشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي وعددا من القيادات الأمنية ، وكان في استقبال معاليه مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي وتعرف خلالها على الخطط المطبقة و الإجراءات الأمنية والمرورية والاحترازية على ارض الواقع وانتشار رجال الأمن في محيط المنطقة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.وانتقل معاليه إلى سوق المباركية وكان في استقباله مدير أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين وعددا من القيادات الأمنية بالمحافظة حيث تفقد معاليه النقاط الأمنية الثابتة والدوريات المتحركة ، كما اطلع معاليه على كيفية تعامل العناصر الأمنية مع الجمهور وتقديم المساعدات الإنسانية والفورية للمواطنين والمقيمين الى جانب ضبط الحالة الأمنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.كما استمع معاليه إلى بعض آراء المواطنين والمقيمين وابدى كثيرا من الاهتمام للملاحظات المقدمة من الجمهور ، والعمل على تطبيق الملائم منها ، مشددا على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية الصادرة من قبل السلطات الصحية في البلاده في ظل جائحة فيروس كورونا ، كما تفقد معاليه سير الحركة المرورية بالمنطقة مستمعا إلى شرح عن الية عمل الدوريات الثابتة والراجلة داخل السوق لضبط أي سلوكيات خارجة على القانون .وواصل معاليه جولته الميدانية إلى مدينة صباح الأحمد البحرية منطقة الخيران ، حيث كان في استقباله مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي اللواء ركن صالح مطر العنزي والقيادات الأمنية بالمحافظة ، مطلعا علي مواقع التفتيش والمفارز الأمنية وجال خلالها على رجال الأمن وتعرف منهم على اجراءات التفتيش ومخارج ومداخل المنطقة، مشددا على استذكار القسم الذي اقسمه رجال المؤسسة الامنية في تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.كما أشار إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي ورفع مستوى الخدمات بما يتواكب واخر المستجدات وتحقيقا لسرعة الانجاز ومواكه احدث التطورات.مؤكدا على الجميع تقديم المساعدات الإنسانية حيث هي من أولويات المؤسسة الامنية، كما استمع من القيادات الأمنية بالمحافظة الى الإجراءات المتبعة وكيفية تنفيدها في جميع مناطق الشاليهات تسهيلا على المواطنين والمقيمين وحفاظا على الأمن والأمان وفرض هيبة القانون.وفي نهاية الجولة، أعرب معاليه عن تقديره لرجال المؤسسة الأمنية مشيدا بالانتشار الأمني ومثمنا الدور المنوط بهم في المحافظة على الأمن والامان وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت الطيبة، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، مما يؤكد على الجاهزية واليقظة الدائمة لرجال الامن.