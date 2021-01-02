وكيل “الداخلية” تفقد جواخير كبد ومجمعات تجارية في الخيران

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام يرافقه عدداً من القيادات الأمنية أمس الجمعة الموافق، بجولة أمنية تفقدية بجواخير منطقة كبد، وشاليهات منطقة خيران وذلك للاطلاع على الجاهزية ومدى استعداد العناصر الأمنية على مداخل ومخارج المنطقة وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة.وقالت «الداخلية» في بيان لها أن هذه الجولة تأتي في ظل الاستراتيجية الموضوعة للمؤسسة الأمنية وبناءً على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الأمنية في جميع قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية واكتمال كافة التدابير الأمنية الوقائية والاحترازية والمرورية في جميع المحافظات.في بداية الجولة نقل الفريق النهام لرجال الأمن تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الأمن، مشيداً بتواجدهم على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه والتضحية من أجل رفعة شأنه.وطالب الفريق النهام رجال الأمن بالعمل على تقديم المساعدات الأمنية والإنسانية للمواطنين والمقيمين والتعامل الراقي مع الجميع والمحافظة على هيبة رجل الأمن، مشدداً على أن عليهم مسؤوليات جسام في حفظ الأمن وتطبيق القانون.ثم قام الفريق النهام بجولة أمنية تفقدية في مدينة صباح الأحمد البحرية «منطقة خيران» للإطلاع على الإجراءات الأمنية والتفتيشية وزار عدداً من المجمعات التجارية في المنطقة للوقوف على جاهزية رجال الأمن ويقظتهم.وفي نهاية الجولة أعرب الفريق النهام عن تقديره لجهود رجال الأمن، وأثنى على كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية.