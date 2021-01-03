إنتر ميلانو يتصدر “مؤقتا” بعد فوز ساحق على كروتوني

سحق إنتر ميلانو ضيفه كروتوني 6-2 الأحد بينها ثلاثية لنجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لينفرد بصدارة بطولة إيطاليا لكرة القدم مؤقتا.

ورفع إنتر ميلانو رصيده إلى 36 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن جاره ميلان الذي يلتقي لاحقا مع مضيفه بينيفينتو.

ودخل الإنتر المباراة وهو يمني النفس في تحقيق فوزه الثامن تواليا في الدوري المحلي واعتلاء الصدارة، لكن وجد منافسا عنيدا كان الطرف الأفضل في ربع الساعة الأولى وسنحت له فرص عدة لو أحسن مهاجموه ترجمتها إلى أهداف لربما تغيرت النتيجة.

وبعد أن تخطى إنتر شوطا أولا صعبا انتهى بالتعادل، أجهز على منافسه في الثاني بإضافة 4 أهداف من دون رد.

وافتتح كروتوني التسجيل بهدف برأسية لنيكولو زانيتو، لكن إنتر ميلان التقط أنفاسه تدريجيا ونجح في إدراك التعادل عندما تلقى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس كرة متقنة من البلجيكي روميلو لوكاكو فراوغ مدافعا وأطلق كرة قوية في الشباك.

وسرعان ما سجل إنتر ميلانو هدف التقدم بعد لعبة مشتركة بين لوكاكو ونيكولا باريلا فمرر الاخير كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة تنافس عليها مارتينيس ومدافع كروتوني لوكا ماروني ليسددها الاخير داخل شباك فريقه.

ولم يدم تقدم إنتر ميلان طويلا كون الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح كروتوني إثر مخالفة من قبل التشيلي أرتورو فيدال داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح الصربي فلاديمير غوليميتش على يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش.

وسنحت فرصة ذهبية أمام إنتر ميلانو للتقدم مجددا عندما انفرد مارتينيس بحارس كروتوني اليكس كورداز، لكن الأخير تصدى ببراعة لمحاولته على دفعتين.

واستهل انتر الشوط الثاني بقوة في محاولة للخروج فائزا وكان له ما أراد بعد لعبة ذكية من لوكاكو بالكعب وصلت إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ومنه إلى مارتينيس الذي سدد بيسراه في سقف الشباك.

وحسم إنتر نتيجة المباراة بنسبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم المباراة إلى جانب مارتينيس، عندما تلقى كرة وظهره إلى المرمى على مشارف المنطقة فتخطى المدافع سيباستيانو لوبيرتو وانفرد بالحارس ليسجل في مرماه.

والهدف هو الرقم 35 للبلجيكي الدولي في 50 مباراة في الدوري الإيطالي، والـ50 له في مختلف المسابقات في 70 مباراة خاضها مع إنتر ميلان منذ انتقاله إليه قادما من مانشستر يونايتد قبل موسمين.

وتساوى لوكاكو في صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفا لكل منهما. لكن لوكاكو تعرض لإصابة عضلية ولم يكمل المباراة فدخل بدلا منه الجناح الكرواتي إيفان بيريتشيتش قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وقام بيريتشيتش بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه فشل حارس كروتوني في التصدي لها فارتدت باتجاه مارتينيس فتابعها رأسية داخل الشباك مسجلا الهاتريك.

واختتم الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك.

يذكر أن إنتر ميلان خرج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ولن يكمل مشواره في الدوري الأوروبي لحلوله في المركز الأخير، وبالتالي يستطيع تركيز جهوده على الدوري المحلي لإزاحة يوفنتوس عن العرش المحلي الذي سيطر عليه في المواسم التسعة الماضية بلا منازع.

وتقام جميع مباريات المرحلة الخامسة عشرة اليوم، إذ يلتقي جنوى مع لاتسيو، واتالانتا مع ساسوولو، وروما مع سمبدوريا، وكالياري مع نابولي، سبيتسيا مع فيرونا، فيورنتينا مع بولونيا، بارما مع تورينو ويوفنتوس مع أودينيزي.

ورفع إنتر ميلانو رصيده إلى 36 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن جاره ميلان الذي يلتقي لاحقا مع مضيفه بينيفينتو.

ودخل الإنتر المباراة وهو يمني النفس في تحقيق فوزه الثامن تواليا في الدوري المحلي واعتلاء الصدارة، لكن وجد منافسا عنيدا كان الطرف الأفضل في ربع الساعة الأولى وسنحت له فرص عدة لو أحسن مهاجموه ترجمتها إلى أهداف لربما تغيرت النتيجة.

وبعد أن تخطى إنتر شوطا أولا صعبا انتهى بالتعادل، أجهز على منافسه في الثاني بإضافة 4 أهداف من دون رد.

وافتتح كروتوني التسجيل بهدف برأسية لنيكولو زانيتو، لكن إنتر ميلان التقط أنفاسه تدريجيا ونجح في إدراك التعادل عندما تلقى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس كرة متقنة من البلجيكي روميلو لوكاكو فراوغ مدافعا وأطلق كرة قوية في الشباك.

وسرعان ما سجل إنتر ميلانو هدف التقدم بعد لعبة مشتركة بين لوكاكو ونيكولا باريلا فمرر الاخير كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة تنافس عليها مارتينيس ومدافع كروتوني لوكا ماروني ليسددها الاخير داخل شباك فريقه.

ولم يدم تقدم إنتر ميلان طويلا كون الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح كروتوني إثر مخالفة من قبل التشيلي أرتورو فيدال داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح الصربي فلاديمير غوليميتش على يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش.

وسنحت فرصة ذهبية أمام إنتر ميلانو للتقدم مجددا عندما انفرد مارتينيس بحارس كروتوني اليكس كورداز، لكن الأخير تصدى ببراعة لمحاولته على دفعتين.

واستهل انتر الشوط الثاني بقوة في محاولة للخروج فائزا وكان له ما أراد بعد لعبة ذكية من لوكاكو بالكعب وصلت إلى الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ومنه إلى مارتينيس الذي سدد بيسراه في سقف الشباك.

وحسم إنتر نتيجة المباراة بنسبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم المباراة إلى جانب مارتينيس، عندما تلقى كرة وظهره إلى المرمى على مشارف المنطقة فتخطى المدافع سيباستيانو لوبيرتو وانفرد بالحارس ليسجل في مرماه.

والهدف هو الرقم 35 للبلجيكي الدولي في 50 مباراة في الدوري الإيطالي، والـ50 له في مختلف المسابقات في 70 مباراة خاضها مع إنتر ميلان منذ انتقاله إليه قادما من مانشستر يونايتد قبل موسمين.

وتساوى لوكاكو في صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 12 هدفا لكل منهما. لكن لوكاكو تعرض لإصابة عضلية ولم يكمل المباراة فدخل بدلا منه الجناح الكرواتي إيفان بيريتشيتش قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وقام بيريتشيتش بمجهود فردي رائع داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه فشل حارس كروتوني في التصدي لها فارتدت باتجاه مارتينيس فتابعها رأسية داخل الشباك مسجلا الهاتريك.

واختتم الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي مهرجان الأهداف عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك.

يذكر أن إنتر ميلان خرج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ولن يكمل مشواره في الدوري الأوروبي لحلوله في المركز الأخير، وبالتالي يستطيع تركيز جهوده على الدوري المحلي لإزاحة يوفنتوس عن العرش المحلي الذي سيطر عليه في المواسم التسعة الماضية بلا منازع.

وتقام جميع مباريات المرحلة الخامسة عشرة اليوم، إذ يلتقي جنوى مع لاتسيو، واتالانتا مع ساسوولو، وروما مع سمبدوريا، وكالياري مع نابولي، سبيتسيا مع فيرونا، فيورنتينا مع بولونيا، بارما مع تورينو ويوفنتوس مع أودينيزي.