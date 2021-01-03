«الداخلية»: اقتصار خدمة تجديد الإقامات «مادة 20».. عبر الاونلاين فقط

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمراكز الخدمة اعلنت انه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2021/1/1 سيتم اقتصار تجديد الإقامات لحاملي المادة رقم ( 20 ) عن طريق الاونلاين التي تعمل على مدار ( 24 ) ساعة من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر الرابط التالي وذلك بالتعاون مع ( https://eres.moi.gov.kw/individual/ar/auth/login ) الإدارة العامة لنظم المعلومات . علما بأنه سيتم تخصيص كاونتر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المراكز.يأتي ذلك ضمن حرص المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين وتطبيقا للاستراتيجية الأمنية الموضوعة بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية وذلك توفيرا للوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.