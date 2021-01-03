«الصحة»: إضافة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى شرائح أولوية متلقي لقاح “كورونا”

في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة المواطنيين وصون الأمن الصحي في البلاد، تعلن وزارة الصحة عن استقبال مركز الكويت لتطعيم كوفيد-١٩ إلى جانب الفئات ذات الأولوية المدرجة في المرحلة الأولى من الكوادر الطبية وفئة كبار السن والعاملين في الصفوف الأولى، فئات أخرى تشمل أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الأعمار.وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم لهذه الفئات يأتي وفق أولوية التسجيل المسبق في الموقع الاكتروني المخصص لحملة التطعيم وبنسب متفاوتة، وذلك لإعطاء الفرصة لمختلف شرائح وفئات المجتمع، مؤكدة حرص الوزارة على حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الإصابة بفيروس كورونا.وجددت الوزارة الدعوة للجميع للمبادرة في التسجيل المسبق عبر الموقع الالكتروني الخاص بتطعيم كوفيد-١٩، حماية للفرد والمجتمع من مضاعفات الإصابة.