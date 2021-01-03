برشلونة يجتاز ويسكا بشق الأنفس

تفوق برشلونة على ويسكا متذيل الترتيب 1-صفر بفضل هدف فرينكي دي يونج من صناعة ليونيل ميسي في المباراة رقم 500 للنجم الأرجنتيني مع النادي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقابل لاعب الوسط الهولندي دي يونج تمريرة من ميسي وسجل من مدى قريب في الدقيقة 27 ليمنح برشلونة التقدم المستحق بعد بداية قوية.

لكن فريق المدرب رونالد كومان أخفق في استغلال العديد من الفرص وفي النهاية اضطر للكفاح حتى يحافظ على النقاط الثلاث.

وكان بوسع ويسكا إدراك التعادل في الشوط الثاني بعدما وصلت كرة عرضية داخل منطقة برشلونة إلى المهاجم رفائيل مير لكنه سددها بكعب القدم ضعيفة لينقذها الحارس مارك-أندريه تير شتيجن بصعوبة.

وأصبح رصيد برشلونة 28 نقطة من 16 مباراة وتقدم إلى المركز الخامس وبفارق عشر نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر الذي خاض 15 مباراة وفاز بصعوبة 2-1 على ألافيس اليوم.

وقابل لاعب الوسط الهولندي دي يونج تمريرة من ميسي وسجل من مدى قريب في الدقيقة 27 ليمنح برشلونة التقدم المستحق بعد بداية قوية.

لكن فريق المدرب رونالد كومان أخفق في استغلال العديد من الفرص وفي النهاية اضطر للكفاح حتى يحافظ على النقاط الثلاث.

وكان بوسع ويسكا إدراك التعادل في الشوط الثاني بعدما وصلت كرة عرضية داخل منطقة برشلونة إلى المهاجم رفائيل مير لكنه سددها بكعب القدم ضعيفة لينقذها الحارس مارك-أندريه تير شتيجن بصعوبة.

وأصبح رصيد برشلونة 28 نقطة من 16 مباراة وتقدم إلى المركز الخامس وبفارق عشر نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر الذي خاض 15 مباراة وفاز بصعوبة 2-1 على ألافيس اليوم.