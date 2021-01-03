مصر.. ضربة “وبائية” للمقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي

أعلن نادي المقاولون العرب المصري، الأحد، إصابة مديره الفني عماد النحاس والمدرب المساعد علاء عبد الغني وخمسة لاعبين بفيروس كورونا، وذلك قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب دور الـ32 في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقررة الأربعاء على الملعب الأولمبي بسوسة.

وكانت مباراة الذهاب بملعب المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل السلبي، وعانى المقاولون فيها من غياب 11 لاعبا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس وعلاء عبد الغني وخمسة لاعبين قبل سفر البعثة.

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية على أن يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة في حال جاءت النتيجة سلبية سيلحقان بالفريق، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وغادرت بعثة فريق المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس برئاسة محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

وتضم البعثة رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وتضم قائمة الفريق 23 لاعبا هم: محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس إدوار وأحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.

وكانت مباراة الذهاب بملعب المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل السلبي، وعانى المقاولون فيها من غياب 11 لاعبا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس وعلاء عبد الغني وخمسة لاعبين قبل سفر البعثة.

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية على أن يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة في حال جاءت النتيجة سلبية سيلحقان بالفريق، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وغادرت بعثة فريق المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس برئاسة محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.

وتضم البعثة رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وتضم قائمة الفريق 23 لاعبا هم: محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس إدوار وأحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.