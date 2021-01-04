محليات

«اتحاد الصيادين»: تمديد موسم صيد الربيان.. إلى أول فبراير

منذ 45 دقيقة
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ثمن رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان جهود مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف ونائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية مرزوق الهبي لتفهمهم مطالب اتحاد الصيادين وتمديد موسم الربيان إلى أول فبراير أسوة بدول الجوار، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً مستحقا للاتحاد.وأشاد الصويان في تصريح له اليوم بمثل هذه القرارات التي تصب في الصالح العام وتمنح المستهلك في الكويت الفرصة في الحصول على الربيان المحلي طوال شهر يناير أسوة بدول الجوار .وتوقع الصويان انفراجة قريبة لمطالب الصيادين المستحقة ودعم المنتج المحلي وأن الخير قادم إن شاء الله وأن هناك وعوداً بالمزيد من تحقيق المطالب مؤكداً أن جميع مطالب الصيادين تدرسها الجهات المعنية، وبمشيئة الله سوف تقر قريباً، معبراً عن شكره لمدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ونائب المدير لقطاع الثروة السمكية.

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