الأهلي المصري يكشف حقيقة عودة عمار حمدي لصفوفه

تداولت المواقع المصرية، هذا الأسبوع، أخبارا عن محاولة الأهلي المصري لضم لاعبه المعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، عمار حمدي، في يناير الجاري، بعد تألق اللاعب بالفترة الأخيرة مع الفريق الأخضر.

وحسب أحد المواقع المحلية، هاجم أحد مسئولي نادي الاتحاد، مجلس إدارة المارد الأحمر، مؤكدا أن النادي الأهلي تواصل مع حمدي في الأيام الأخيرة، للعودة إلى صفوف بطل إفريقيا، وهذا يتنافى مع عقد إعارة لاعب الأهلي المعار، والممتد لسنتين، مع وجود أحقية لعودة عمار حمدي بعد موسم واحد فقط.

ومن جانبه، نفى مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، جمال جبر، تواصل إدارة النادي مع عمار حمدي في تلك الفترة.

كما أضاف جبر لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الأخبار المتداولة مجرد اجتهادات صحفية، وأن عمار حمدي خارج حسابات الجهاز الفني، حتى نهاية الموسم، حسب ما ينص عقد إعارة اللاعب.

وفي السياق ذاته، أكد جبر أن الأهلي يعمل على صفقات يناير منذ فترة، وأن الجهاز الفني لا يفكر في تعويض فشل صفقة لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، غاستون سيرنو، بعودة لاعب المنتخب الأولمبي عمار حمدي.

وأوضح جبر، أن الفريق الأحمر على أعتاب حسم صفقات جديدة خلال يناير الجاري، على أن يتم الإعلان عنها فور توقيعهم مع النادي الأهلي.

ويشار إلى نجاح الأهلي في التعاقد مع مهاجم نادي الجونة، والتر بواليا، في عقد يمتد لأربع سنوات، في الأيام الأخيرة.

وأكد جبر أن هناك علاقة طيبة تجمع مجلسي إدارة الأهلي والاتحاد، لا يمكن أن يعكر صفوها إشاعات كاذبة.

وظهر عمار حمدي مع الاتحاد السكندري بمستوى جيد هذا الموسم، حيث نجح في تشكيل ثنائية هجومية مع رزاق سيسيه، قادت الفريق لاحتلال المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

كما تألق حمدي مع المنتخب الأولمبي المصري في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت على الملاعب المصرية، في عام 2019، ونجح منتخب الفراعنة في حصدها بعد الفوز على منتخب ساحل العاج في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ليكون أحد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021).

ويعتبر حمدي من العناصر الرئيسية في صفوف المنتخب الأولمبي، لذا تعد بطولة طوكيو، فرصة كبيرة للاعب المصري للاحتراف الخارجي، خاصةً مع ثبات مستواه في الفترات الأخيرة.

وحسب أحد المواقع المحلية، هاجم أحد مسئولي نادي الاتحاد، مجلس إدارة المارد الأحمر، مؤكدا أن النادي الأهلي تواصل مع حمدي في الأيام الأخيرة، للعودة إلى صفوف بطل إفريقيا، وهذا يتنافى مع عقد إعارة لاعب الأهلي المعار، والممتد لسنتين، مع وجود أحقية لعودة عمار حمدي بعد موسم واحد فقط.

ومن جانبه، نفى مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، جمال جبر، تواصل إدارة النادي مع عمار حمدي في تلك الفترة.

كما أضاف جبر لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الأخبار المتداولة مجرد اجتهادات صحفية، وأن عمار حمدي خارج حسابات الجهاز الفني، حتى نهاية الموسم، حسب ما ينص عقد إعارة اللاعب.

وفي السياق ذاته، أكد جبر أن الأهلي يعمل على صفقات يناير منذ فترة، وأن الجهاز الفني لا يفكر في تعويض فشل صفقة لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، غاستون سيرنو، بعودة لاعب المنتخب الأولمبي عمار حمدي.

وأوضح جبر، أن الفريق الأحمر على أعتاب حسم صفقات جديدة خلال يناير الجاري، على أن يتم الإعلان عنها فور توقيعهم مع النادي الأهلي.

ويشار إلى نجاح الأهلي في التعاقد مع مهاجم نادي الجونة، والتر بواليا، في عقد يمتد لأربع سنوات، في الأيام الأخيرة.

وأكد جبر أن هناك علاقة طيبة تجمع مجلسي إدارة الأهلي والاتحاد، لا يمكن أن يعكر صفوها إشاعات كاذبة.

وظهر عمار حمدي مع الاتحاد السكندري بمستوى جيد هذا الموسم، حيث نجح في تشكيل ثنائية هجومية مع رزاق سيسيه، قادت الفريق لاحتلال المركز السابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

كما تألق حمدي مع المنتخب الأولمبي المصري في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت على الملاعب المصرية، في عام 2019، ونجح منتخب الفراعنة في حصدها بعد الفوز على منتخب ساحل العاج في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ليكون أحد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021).

ويعتبر حمدي من العناصر الرئيسية في صفوف المنتخب الأولمبي، لذا تعد بطولة طوكيو، فرصة كبيرة للاعب المصري للاحتراف الخارجي، خاصةً مع ثبات مستواه في الفترات الأخيرة.