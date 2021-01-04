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«البيئة»: إصدار تراخيص للشركات المبادرة للتخلص من اطارات «رحية»

منذ 60 دقيقة
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اصدرت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين تراخيص جديدة للشركات المبادرة للتخلص من الاطارات المستعملة في منطقة (رحية) وإخلاء موقع مشروع جنوب سعد العبدالله السكني لتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وقال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الاحمد الحمود الصباح لوكالة الانباء الكويتية () ان اصدار هذه التراخيص جاء بناء على توجيه مجلس الوزراء بتكليف الهيئة الاشراف على موقع الإطارات المستعملة في (رحية) واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بأسرع وقت.واضاف الشيخ عبدالله الاحمد ان هذه الخطوة جاءت ايضا لتدوير الإطارات وتحويلها إلى المصانع واستغلالها في صناعات وأنشطة تحويل النفايات إلى طاقة داخل الكويت وخارجها لتحسين البيئة بالدولة والمساهمة في أنشطة إعادة تدوير المخلفات.وذكر ان عدد الإطارات في تلك المنطقة يتراوح بين 30 و50 مليون إطار حسب إفادة الجهات المعنية. 

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