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“الطيران المدني”: إجراء فحص PCR في مطار الكويت على كافة الركاب القادمين للبلاد
قام رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح برفقة المدير العام المهندس يوسف الفوزان ونائب المدير العام الشئون المطار بالإنابة المهندس صالح الفداغي والمتحدث الرسمي للطيران المدني المهندس سعد العتيبي بتفقد الإجراءات الوقائية المطبقة في مطار الكويت الدولي بعد أن تم إستحداث هذه الإجراءات من قبل السلطات الصحية منها إجراء فحص ( PCR ) لجميع الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور . كما اطلع الحضور على الاستعدادات والإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالتعاون مع الادارة العامة للطيران المدني .