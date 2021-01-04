محليات

“الطيران المدني”: إجراء فحص PCR في مطار الكويت على كافة الركاب القادمين للبلاد

منذ ساعة واحدة
2 أقل من دقيقة

 قام رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح برفقة المدير العام المهندس يوسف الفوزان ونائب المدير العام الشئون المطار بالإنابة المهندس صالح الفداغي والمتحدث الرسمي للطيران المدني المهندس سعد العتيبي بتفقد الإجراءات الوقائية المطبقة في مطار الكويت الدولي بعد أن تم إستحداث هذه الإجراءات من قبل السلطات الصحية منها إجراء فحص ( PCR ) لجميع الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور . كما اطلع الحضور على الاستعدادات والإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالتعاون مع الادارة العامة للطيران المدني . 

الوسوم

مقالات ذات صلة

الكويت تبسط أياديها البيضاء لمساعدة المحتاجين حول العالم

أكتوبر 31, 2020

سمو الأمير يتلقى رسالة تهنئة من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أكتوبر 12, 2020

سمو الأمير يتلقى رسالة تعزية من رئيس جمهورية غانا

أكتوبر 20, 2020

«الداخلية»: مشاجرة صباح السالم سببها سلب بالعنف.. وجاري ضبط أطرافها

أكتوبر 22, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى