العسعوسي: ارتباط بين الإصابة بمرض «كوفيد – 19» وضعف حاسه الشم

كشف استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفي الفروانية د. فهد عدنان العسعوسي أن هناك ارتباط بين الإصابة بمرض “كوفيد 19” وضعف حاسه الشم لدى المصابين والمرضى.وأشار إلى أننا نشاهد ضعفا في حاسة الشم والتذوق لدى المصابين بالفيروس وهو أحد مضاعفات الإصابة بـ”كوفيد 19″، مضيفا أن نسبة كبيرة من المرضى تعود لهم حاسة الشم والتذوق خلال أسابيع من الإصابة وبعضهم خلال شهور.وأوضح أن المرض حديث ومازالنا في مرحلة فهم الكثير عنه.وأشار إلى أننا نقوم بفحص حاسة الشم في عياداتنا المختصه بامراض الانف والجيوب الانفية للتأكد من أن حاسة الشم تعمل بشكلها الطبيعي، حيث نقوم بفحص وقياس حاسة الشم لمعرفة مدى ضعفها.ودعا د. العسعوسي أي شخص يشعر بضعف أو فقدان في حاسة الشم إلى ضرورة المتابعة الطبية فورا، خصوصا الضعف المتوسط والشديد الذي لا يجب التهاون فيه مطلقا. وأكد أن متابعة المصاب أو المريض مدة 3 إلى 6 أشهر تحسن من حاسة الشم بشكل كبير جدا.وأوضح أن ضعف حاسة الشم تعد إحدى المؤشرات الأساسية على الإصابة بمرض “كوفيد 19” وهي تختلف عن الإصابة بالجيوب الأنفية وقد تصل نسبتها الى 50%وشدد العسعوسي على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسيل الأيدي باستمرار حتى مع توافر اللقاح في الكويت.