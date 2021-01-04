المناور: طلب نيابي بتشكيل مجلس الأمة لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية

04 يناير 2021 | | أعلن النائب أسامة المناور عن تقديم طلب موقع من 10 نواب لإلغاء قرار مكتب المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق فيما شهدته الجلسة الافتتاحية من أحداث.

وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم ” هذا القرار يعتبر سابقة حيث لم يحدث أن كلف مكتب المجلس نفسه بالتحقيق في قضية، لذلك تقدمنا بهذا الطلب لأنه من الواجب أن تشكل لجنة من المجلس”.

وأكد المناور على أحقية المجلس في تشكيل لجنة من نوابه لإجراء تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية وما شهدته من تجاوزات وألفاظ لا تليق أن تقال في بيت الأمة.(أ.غ)