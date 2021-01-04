الوزيرة الفارس: احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن تجمعات مياه الأمطار.. إلى «نزاهة»

أحالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة رنا الفارس تحيل تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن تجمعات مياه الأمطار الأخيرة الى “نزاهة”.وكانت الوزيرة الفارس قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق قانونية وفنية محايدة وطارئة في نوفمبر الماضي للبحث في أسباب تجمعات المياه في بعض المواقع في البلاد.وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف أو شركة يثبت تقصيرها إذ سيتم إحالتها للجهات الرقابية والقانونية بحسب ما سوف تنتهي إليه اللجنة.