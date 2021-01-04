الوزير الصالح استقبل الفريق المكراد.. لاستلام نسخة من الدليل التنظيمي الخاص بقوة الاطفاء العام

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ويرافقه نائب رئیس قوة الاطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله الشطي وذلك لتقديم نسخة من الدليل التنظيمي الخاص بقوة الاطفاء العام 2020 ، حيث تتضمن النسخة على الهيكل التنظيمي والاختصاصات العامة والتفصيلية الجديدة بعد صدور القرار الوزراي رقم ( 39 ) لسنة 2020.وقد تم اعداد الهيكل الجديد لكي يواكب تطوير العمل والمهام الوظيفية والميدانية التي تتناسب مع أعضاء قوة الاطفاء العام من العسكريين والمدنيين بعد صدور قانون قوة الاطفاء العام رقم ( 13 ) لسنة 2020. هذا وشمل الهيكل الجديد استحداث ودمج ونقل تبعية بعض الأقسام والمراقبات والادارات في جميع القطاعات لتامين التكامل الوظيفي وليكون اكثر جودة وكفاءة وفعالية.وتقدم الفريق خالد المكراد بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بوافر الشكر والتقدير لدعمة الكبير الذي حقق رغبة منتسبي قوة الإطفاء العام بايجاد هيكل تنظيمي متميز ويضمن لهم الاستقرار الوظيفي.