بعد قفزتها “الصاروخية”.. “بيتكوين” تسجل هبوطا كبيرا

بعد تجاوزها عتبة الـ30 ألف دولار، السبت الماضي، لأول مرة في تاريخها، سجلت عملة بيتكوين تراجعا كبيرا، الاثنين، بنسبة بلغت 14 في المئة.

وهبطت العملة الرقمية إلى 27850 دولار بعد تحقيقها لمكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد 2021.

وتخطت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم، حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست ارتفاعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير، حسبما ذكرت “رويترز”.

وبدأت طفرة ارتفاع قيمة العملة الرقمية نهاية أكتوبر بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة “بايبال” خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة.

إضافة إلى هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإن صناديق استثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر الذي ساد مدة طويلة.

ويرى كثر من المقتنعين بقيمة بهذه العملة، أنها تستمد أهميتها من كونها تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008 وظلّت غير تابعة لأي مؤسسة مالية.

وشهدت قيمة بتكوين تقلبات واسعة النطاق، ففي 2017، قاربت قيمتها ألف دولار، ثم شهدت ارتفاعا على مدى أشهر تالية قبل تحقيقها طفرة بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر من العام نفسه، تجسّدت بتضاعف القيمة 4 مرات.

وفي 18 ديسمبر 2017 ارتقت قيمتها إلى 20 ألف دولار، في حدث أعقبه تراجع الأسعار طوال عام 2018 واستقراره في النهاية عند ثلاثة آلاف دولار.

وهبطت العملة الرقمية إلى 27850 دولار بعد تحقيقها لمكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد 2021.

وتخطت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم، حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست ارتفاعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير، حسبما ذكرت “رويترز”.

وبدأت طفرة ارتفاع قيمة العملة الرقمية نهاية أكتوبر بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة “بايبال” خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة.

إضافة إلى هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإن صناديق استثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر الذي ساد مدة طويلة.

ويرى كثر من المقتنعين بقيمة بهذه العملة، أنها تستمد أهميتها من كونها تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008 وظلّت غير تابعة لأي مؤسسة مالية.

وشهدت قيمة بتكوين تقلبات واسعة النطاق، ففي 2017، قاربت قيمتها ألف دولار، ثم شهدت ارتفاعا على مدى أشهر تالية قبل تحقيقها طفرة بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر من العام نفسه، تجسّدت بتضاعف القيمة 4 مرات.

وفي 18 ديسمبر 2017 ارتقت قيمتها إلى 20 ألف دولار، في حدث أعقبه تراجع الأسعار طوال عام 2018 واستقراره في النهاية عند ثلاثة آلاف دولار.