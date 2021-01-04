بلدية «الجهراء»: الكشف على 5266 محل وتحرير 15 مخالفة وإزالة 263 مخيما.. ديسمبر الماضي

أكد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء م. ثامر المطيري أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن الإشراف على الإشتراطات الصحية لــ 1984 من البقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم والمحلات، توجيه 208 إنذارا وتنبيها وتحرير تعهدات ووضع ملصقات فضلا عن الكشف على 5266 محل إلى جانب تحرير 15 مخالفة .وقال المطيري في تصريح صحفي بأن الفرق الرقابيه بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة كثفت من جولاتها الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.وأشارإلى أن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات ، مشيرا إلى غسيل وتعقيم 84505 حاويه مختلفة الأحجام وسلال متحركه إلى جانب تنظيف 512 منطقة آليا ورفع ونقل 85245 م3 من المخلفات مجهولة المصدر فضلا عن رفع 46 سيارة مهمله وسكراب وإزالة 263 مخيما مخالفا.ولفت إلى إصدار 88 شهادة أوصاف ، 25 شهادة إنهاء إشراف فضلا عن توجيه 26 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي إلى جانب الكشف على 13عقار وتحرير 60 إثبات حالة .