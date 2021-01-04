سمو الأمير يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الاول

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.