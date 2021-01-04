ليفربول يتجرع الخسارة بقدم لاعبه السابق.. وصراع القمة يشتعل

أحرز داني إنجز هدفا رائعا بتسديدة ساقطة في الدقيقة الثانية ليقود ساوثمبتون للفوز 1-صفر على فريقه السابق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين.

وظهر هجوم ليفربول بشكل سيء بعدما أخفق في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليستمر وفشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات.

ومنح إنجز، المنضم إلى ساوثمبتون على سبيل الإعارة من ليفربول في 2018 قبل أن ينتقل بعقد نهائي بعدها بعام واحد، الانتصار لأصحاب الأرض بعدما تلقى تمريرة من جيمس وارد-براوس من ركلة حرة وسدد الكرة بقدمه اليسرى ببراعة أعلى من الحارس أليسون.

ولم يسدد ليفربول، الذي تعادل دون أهداف مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، أي كرة على المرمى في أول 45 دقيقة، لكنه سيطر على الشوط الثاني.

لكن دفاع ساوثمبتون المتكتل حافظ على التقدم لينتزع صاحب الأرض 3 نقاط ثمينة.

وتقدم ساوثمبتون بهذا الانتصار إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف خلف توتنهام ومانشستر سيتي، بينما استمر ليفربول على القمة وله 33 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وظهر هجوم ليفربول بشكل سيء بعدما أخفق في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليستمر وفشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات.

ومنح إنجز، المنضم إلى ساوثمبتون على سبيل الإعارة من ليفربول في 2018 قبل أن ينتقل بعقد نهائي بعدها بعام واحد، الانتصار لأصحاب الأرض بعدما تلقى تمريرة من جيمس وارد-براوس من ركلة حرة وسدد الكرة بقدمه اليسرى ببراعة أعلى من الحارس أليسون.

ولم يسدد ليفربول، الذي تعادل دون أهداف مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، أي كرة على المرمى في أول 45 دقيقة، لكنه سيطر على الشوط الثاني.

لكن دفاع ساوثمبتون المتكتل حافظ على التقدم لينتزع صاحب الأرض 3 نقاط ثمينة.

وتقدم ساوثمبتون بهذا الانتصار إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف خلف توتنهام ومانشستر سيتي، بينما استمر ليفربول على القمة وله 33 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.