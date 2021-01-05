الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية





اشاد الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء بجهود الوساطة الكويتية من اجل المصالحة الناجحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي اسفرت يوم امس عن فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي عبر شبكة الانترنت “هذه اخبار مرحب بها للغاية.. لأكثر من ثلاث سنوات كانت هذه الازمة المطولة تقوض الوحدة والشراكة داخل مجلس التعاون الخليجي كما كان لها تأثير سلبي خارج منطقة الخليج”.واضاف “نأمل ان تؤدي هذه الخطوة الى استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي واستئناف التعاون الكامل ضمن هذا التجمع الاقليمي”.واكد ستانو مواصلة الاتحاد الاوروبي بدعم جهود الوساطة الكويتية المستمرة لتحقيق الحل النهائي لإنهاء هذه الأزمة واستعداده لتعزيز شراكته طويلة الامد مع مجلس التعاون الخليجي والدول الاعضاء فيه.واشار الى ان دول الاتحاد الأوروبي تدعم دائما الحل الخليجي المتفاوض عليه لهذه الازمة من خلال التواصل مع جميع اصحاب المصلحة الرئيسيين والدعوة المستمرة للحوار.وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح اعلن التوصل الى اتفاق تم بموجبه فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ابتداء من مساء امس الاثنين.