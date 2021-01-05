الشاهين يعلن استقالته من اللجنة المشكلة من مكتب المجلس للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية

05 يناير 2021 | | أعلن النائب أسامة الشاهين عن استقالته من اللجنة المشكلة من مكتب مجلس الأمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السادس عشر، وتقدمه بهذه الاستقالة رسميا إلى رئيس مجلس الأمة.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة “أتقدم باستقالتي من لجنة التحقيق التي نوه إليها الأخ نائب رئيس مجلس الأمة وهي اللجنة التي كان من المفترض أن تحقق في الأحداث التي جرت في الجلسة الافتتاحية”.

واعتبر أن “انحياز الأخ رئيس اللجنة المزمع تأسيسها وإدارة جلسة اليوم يضطرني لتقديم الاستقالة من هذه اللجنة أو أي لجنة أخرى تشكل من مكتب المجلس”.

وشدد على أن “صاحب الاختصاص الأصيل هو مجلس الأمة وهو من يحيل إلى مكتب المجلس الأدوار والمهام والصلاحيات”. (إع)(أ.غ)