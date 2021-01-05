«الصحة»: شفاء 273 إصابة من «كورونا».. وإجمالي المتعافين 147784

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 152027 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة لغاية يوم أمس الأثنين 938 حالة.وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية () أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3305 حالات.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 5180 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1277197 فحصا.وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 273 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 147784 حالة.