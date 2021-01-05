مجلس الأمة

العارضي: من يدافع عن حقوق الشعب لا يخاف أبداً

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05 يناير 2021 | | أعلن النائب مساعد العارضي عن تأييده الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، قائلا “سأكون أول المتحدثين المؤيدين خلال الجلسة”. 

واعتبر العارضي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الحكومة لم تقرأ رسالة الشعب في يوم 5 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى انه حذر رئيس الوزراء من تجاهل توجهات غالبية ممثلي الشعب.

 

وأضاف “قلتها في جلسة اليوم إنه إذا كنتم تعتقدون أننا خائفون على الكراسي فأنا مستعد أن أبيعها من أجل الدفاع عن حقوق الشعب، وقد قلتها في السابق يا صباح الخالد سيأتي اليوم الذي تواجه فيه مصيرك منفردا على منصة الاستجواب”.

وأكد العارضي  أن من يدافع دائما عن حقوق الشعب لا يخاف أبداً طالما هذا الشعب معه.(ع.إ)(أ.غ)

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