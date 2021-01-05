مجلس الأمة

بوصليب: الحكومة لم تراع توجهات مجلس الأمة الحالي

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05 يناير 2021 | | أعلن النائب سعود أبوصليب عن تأييده الاستجواب المقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

 

وقال بوصليب في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “تأييدي الاستجواب يأتي على خلفية ما حدث في جلسة اليوم وتواطؤ الحكومة ورئاسة المجلس بتجاهل وتسويف مطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق ومصادرة المطالب الحقة لهم”.

وأضاف أن تأييده الاستجواب بسبب مخالفة سمو رئيس الوزراء أحكام في تشكيل الحكومة وعدم مراعاة عناصر واتجاهات مجلس الأمة الجديد.

وأكد أن سمو رئيس مجلس الوزراء أخل بالالتزام بالمادة 98 من بعدم تقديم الحكومة برنامج عملها بعد مرور شهر كامل من تشكيلها.

وقال بوصليب إنه نصح سمو رئيس الوزراء مراراً وتكراراً بأن يعي خطورة المرحلة المقبلة، معتبراً أن كل هذه النصائح ذهبت أدراج الرياح.(ع.إ)(أ.غ)

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