حمدان العازمي يعلن تأييده استجواب رئيس الوزراء

05 يناير 2021 | | أعلن النائب حمدان العازمي تأييده للاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، وأنه سيكون أحد الموقعين على كتاب عدم التعاون مع الحكومة.

وأكد العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الاستجواب حق دستوري وأصيل ومشروع لكل نائب سواء كان الاستجواب لوزير أو لرئيس الوزراء.

وقال إن هذا الاستجواب ليس الموقف الأول بالنسبة له في توقيع عدم التعاون أو طرح الثقة مشيرا إلى انه كان من العشرة الموقعين على كتاب عدم التعاون في استجواب النائب عبدالكريم الكندري وكذلك التوقيع على استجواب وزير الداخلية السابق.(إع)