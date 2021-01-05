سمو الأمير يبعث برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر الى اخيه خادم الحرمين الشريفين فيما يلي نصها:”خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يطيب لي إثر مغادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب إختتام أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافها البلد الشقيق أن أعبر لكم عن بالغ الشكر على ما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مثمنا عاليا مبادرتكم أخي خادم الحرمين الشريفين الكريمة في إطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على هذه القمة والتي تمثل لمسة وفاء إعتدنا عليها من لدنكم كما ونعرب لكم عن خالص التهنئة بمناسبة بيان العلا المتضمن إتفاق التضامن الدائم والصادر خلال إنعقاد هذه الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية والذي يعتبر إنجازا خليجية وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.مشيدين بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دولنا وأبناء دول المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.سائلين المولى تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.وتقبلوا خالص الود والتقدير ،،،”