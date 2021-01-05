سمو الأمير يعود إلى أرض الوطن بعد ترؤس سموه وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ41





بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة ال(41) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العھد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.هذا وقد رافق سموه حفظه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومعالي رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ومعالي وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ومعالي رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ومعالي رئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.