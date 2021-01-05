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سمو الأمير يغادر السعودية بعد ترأس سموه وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ41

منذ 18 دقيقة
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بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة ال(41) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

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