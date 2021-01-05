لبنان يثمن جهود الكويت بفتح الحدود بين السعودية وقطر

ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الثلاثاء جهود دولة الكويت في فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.وأعربت الخارجية في بيانها عن ترحيبها بقرار فتح الحدود بين البلدين و”تطلعها بأن تساهم تلك الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار لبلداننا العربية”.وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح اعلن التوصل الى اتفاق تم بموجبه فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ابتداء من مساء امس الاثنين.