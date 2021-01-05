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وزير الداخلية: صرف مكافآت الأعمال الممتازة لـ9231 موظف

منذ ساعتين
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أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً وزارياً بصرف المكافآت المالية الخاصة بالأعمال الممتازة لعدد9231 موظفا من العاملين المدنيين في الوزارة، وذلك وفق قانون الخدمة المدنية وضمن سعي المؤسسة الأمنية لتشجيع أبنائها على بذل مزيدا من الجهد والعمل والعطاء .وأوضحت الإدارة أن جميع الموظفين المدنيين بكل قطاعات الوزارة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل وجهودهم واضحة في تحقيق الإنجازات والرقي بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين.

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