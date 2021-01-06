«أهالي الشهداء الأسرى» تصدر رزنامتها السنوية.. بسيرة 24 شهيداً

ضمن سعيها الدؤوب لتخليد شهداء الكويت، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن إصدارها السنوي لرزنامة الشهداء للعام 2021.وفي هذا الصدد، قال فايز العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية اهالي الشهداء الأسرى: “يسعدنا أن نعلن اصدار النسخة الجديدة من رزنامة الشهداء لهذا العام والتى تحرص الجمعية على إصدارها في بداية كل عام حرصاً منها على تخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز”.وأشار “العنزي”: ” تحتوى الرزنامة السنوية على صور لعدد 24 شهيداً من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والإعلان لاحقاً عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع ذكر نبذة من سيرهم الذاتية العطرة مضيفاً أن القاعدة التى اعتمدها مجلس الإدارة في إختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي أسبقية إعلان الاستشهاد بواقع شهيدين في كل شهر “.وأكد “العنزي”: “أن إصدار الرزنامة السنوية للشهداء يأتي في سياق جهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقوين الدؤوبة والمستمرة لتوثيق سير شهداءنا الأبطال وتخليد ذكراهم العطرة في المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية لتكون نبراساً يضيء للأجيال المتعاقبة أدووارهم الوطنية والتي يتوجها بلا شك تقديم الارواح تضحية وفداء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم وهو ما جسده هولاء الأبطال من الشهداء الأبرار.وافاد رئيس جمعية أهالي الشهداء: ” أن الجمعية تحرص على أن يقتني الجميع هذه الرزنامة التاريخية وخصوصاً أهالي الشهداء لذلك قمنا بالتواصل مع بعض أهالي الشهداء ممن تتوفر أرقام التواصل معهم وسيتم إيصال الرزنامة إلى عناوينهم مباشرة مهيباً بأهالي الشهداء ممن لم يتم الاتصال بهم التواصل مع سكرتارية الجمعية على الرقم التالي “25311861” خلال أوقات العمل الرسمية صباحاً ومساءٍ وطلب النسخ ليتم إيصالها إلى عناوينهم إن شاء الله مؤكدين ان ذلك لا يعتبر إلا جزءاً يسيراً من حق أهالي الشهداء علينا نأمل ان نؤدية كامل الأداء.واختتم “العنزي”: بأن قائمة الشرف من الشهداء المشمولين في الرزنامة هم:- 1-الشهيد/ عسل تركي قصيمان العجمي 2-الشهيد / محمد ناصر شريد العجمي 3-الشهيد/ عبدالله سليمان عبدالله الأمير 4-الشيهد/ عامر ضيدان علي العجمي 5-الشهيد/ عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز اليماني6-الشهيد/ عادل فهد حمد الحمد7-الشهيد/ خالد صالح عبدالرحمن التويجري8-الشهيد/ سالم عبيد عبدالله المطيري9-الشهيد/ رجا حمود صالح السهلي10-الشهيد/ فهد خليفة جدلان المريخي11-الشهيد/ أحمد محمود محمد الحطاب12-الشهيد/ حمدي حميدي غازي العتيبي13-الشهيد/ حبيب حمد صالح الزقاح14-الشهيد/ منصور طليحان سمار المطيري15-الشهيد / معيوف جابر صاهود الحربي16-الشهيد/ يعقوب يوسف بدر الاستاذ17-الشهيد / منصور فالح ناصر الثاقب18-الشهيد/ محسن محمد محسن العجمي19-الشيهد/ شجاع ماضي عامر العجمي20-الشهيد/ راجح ذياب بداح المطيري21-الشهيد / علي عبدالله علي الويسان22-الشهيد/ جطلي محمد مجعد المطيري23-الشهيد/ جابر هلال شديد الشمري24-الشهيد/ بدر نهار مفرج المطيري